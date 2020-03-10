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Шоу-бизнес

Ведущая ТСН самоизолировалась после поездки в Италию

16:48 10 марта 2020 335
Соломия Витвицкая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая, которая крестила сына певицы Светланы Тарабаровой, самоизолировалась после возвращения из Италии. Она решила не рисковать и не волновать друзей и коллег, поэтому 14 дней будет находиться на домашнем карантине под присмотром врача.

Соломия заверила, что с ней и друзьями все в порядке. Никаких симптомов заболевания у нее нет, температура в норме.

«Мы идет на это, чтобы не волновать друзей и коллег. Поэтому вы не увидите меня в эфире ТСН, в городе, разве что можем общаться по скайпу. Мы остаемся на связи в соцсетях», — написала Соломия в Instagram.

Она также сообщила, что отправилась в Италию, когда это еще не было запрещено. Во время поездки, уверяет Витвицкая, они придерживались необходимых мер безопасности и правил гигиены, но не снимает с себя ответственности из-за поездки.

«Дата поездки была выбрана неудачно, не повторяйте мой опыт. Сейчас стоит ограничить заграничные поездки», — написала Соломия и выразила надежду, что все пассажиры рейса будут здоровыми.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что старший сын Снежаны Бабкиной Артур попал в реанимацию с тяжелым воспалением легких.

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