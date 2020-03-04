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Сын Бабкиных попал в реанимацию: в чем причина

Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила, что их старший сын Артур, который недавно на тренировке сломал руку, попал в реанимацию. Тревожной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы.

Снежана рассказала, что Артур сейчас находится в палате реанимации Харьковской областной детской больницы. Чтобы уберечь родителей от подобных ситуаций, она подробно описала их беду и призвала не заниматься самолечением.

Говорит, что заболевание началось проявляться еще в пятницу, а в воскресенье кашель усилился, появился насморк.

«Понедельник- добавилась температура 38,5. Ночью — температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов). Вторник — кашель, насморк, температура 38,5−39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать — болит живот», — рассказала Бабкина.

Она вызвала врача, который незамедлительно отправил Артура в больницу, где у мальчика выявили воспаление легких и поместили в реанимацию.

«Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль», — поделилась Снежана.

Она также призвала всех вовремя обращаться за медицинской помощью. В нынешней ситуации с коронавирусом это особо актуально.

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