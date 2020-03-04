24.67 / 24.93 27.38 / 27.81
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сын Бабкиных попал в реанимацию: в чем причина

17:38 4 марта 2020 523
Сергей и Снежана Бабкины в больнице
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила, что их старший сын Артур, который недавно на тренировке сломал руку, попал в реанимацию. Тревожной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы.

Снежана рассказала, что Артур сейчас находится в палате реанимации Харьковской областной детской больницы. Чтобы уберечь родителей от подобных ситуаций, она подробно описала их беду и призвала не заниматься самолечением.

Говорит, что заболевание началось проявляться еще в пятницу, а в воскресенье кашель усилился, появился насморк.

«Понедельник- добавилась температура 38,5. Ночью — температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов). Вторник — кашель, насморк, температура 38,5−39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать — болит живот», — рассказала Бабкина.

Она вызвала врача, который незамедлительно отправил Артура в больницу, где у мальчика выявили воспаление легких и поместили в реанимацию.

«Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль», — поделилась Снежана.

Она также призвала всех вовремя обращаться за медицинской помощью. В нынешней ситуации с коронавирусом это особо актуально.

«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Засуха

Украинцам собираются ограничить право пользоваться водой: такого еще не было

Сергей и Снежана Бабкины в больнице

Сын Бабкиных попал в реанимацию: в чем причина

Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым

Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым

Кабмин

Украина получила нового премьера: все подробности, фото и видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер