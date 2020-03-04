- 18:43 Украина получила нового премьера: все подробности, фото и видео
- 18:35 Разрешение «Метинвесту» на концентрацию ШУ «Покровское» увеличит добычу коксующегося угля, — Волынец
- 18:28 Эхо "чернобыльского синдрома": в Украине объяснили историю с паникой в Новых Санжарах
- 18:17 Премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль
- 17:59 Шмыгаль с трибуны парламента вспомнил про войну на Донбассе и не забыл про Крым
- 17:57 Китаец рухнул вместе с автомобилем в реку через 10 минут после того, как сдал на права
- 17:51 Стало известно, сколько Чисора заработает за бой с Усиком
- 17:38 Сын Бабкиных попал в реанимацию: в чем причина
- 17:34 Пристайко и Дубилет могут остаться в правительстве: последние данные о кадровых играх Зеленского
- 17:29 Майкл Блумберг отказался продолжать участие в президентской гонке
- 17:28 Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьера
- 17:26 Выставка «Я динозавр» и концерт классической музыки: куда пойти в Киеве в выходные
Сын Бабкиных попал в реанимацию: в чем причина
Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана сообщила, что их старший сын Артур, который недавно на тренировке сломал руку, попал в реанимацию. Тревожной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы.
Снежана рассказала, что Артур сейчас находится в палате реанимации Харьковской областной детской больницы. Чтобы уберечь родителей от подобных ситуаций, она подробно описала их беду и призвала не заниматься самолечением.
Говорит, что заболевание началось проявляться еще в пятницу, а в воскресенье кашель усилился, появился насморк.
«Понедельник- добавилась температура 38,5. Ночью — температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов). Вторник — кашель, насморк, температура 38,5−39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать — болит живот», — рассказала Бабкина.
Она вызвала врача, который незамедлительно отправил Артура в больницу, где у мальчика выявили воспаление легких и поместили в реанимацию.
«Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль», — поделилась Снежана.
Она также призвала всех вовремя обращаться за медицинской помощью. В нынешней ситуации с коронавирусом это особо актуально.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...