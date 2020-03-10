НБУ резко "уронил" гривню: объявлен официальный курс доллара на 11 марта

Деньги

Национальный банк Украины резко изменил курс гривни к доллару. На 11 марта курс НБУ установлен на уровне 25,31 грн/доллар. Курс вырос сразу на 39 копеек.

Курс евро вырос точно также резко. 11 марта курс НБУ составит 28,79 гривни за евро вместо 28,23 UAH/EUR днем ранее.

Национальный банк признает, что новая рабочая неделя отметилась повышенным спросом на валюту, что отразилось на курсе. На межбанке на доллар наблюдается высокий спрос, подпитываемый «нервными настроениями участников рынка». 10 марта НБУ вышел на торги и продал 250 млн долларов.

В Нацбанке обещают новые валютные интервенции, чтобы не допустить чрезмерного раскачивания курса. Но аналитики рынка уверены, что одних только усилий НБУ недостаточно.

«Мы в ближайшее время пройдем отметку в 26 гривен за доллар. Наверное, для действий правительства нужна паника на рынке, которая будет после роста выше 27 гривен», — заявил в комментарии РБК-Украина аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко.

Что будет дальше с валютными курсами, читайте в статье «ФАКТОВ» «Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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