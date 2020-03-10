Появились новые данные о состоянии украинцев с пораженного коронавирусом лайнера Grand Princess

Украина

На круизном лайнере Grand Princess, где обнаружены зараженные коронавирусом, находятся 47 украинцев — членов экипажа и два пассажира. Ни у одного из наших соотечественников признаков заболевания не обнаружено.

Всего на судне выявлен 21 заболевший — 19 членов экипажа и два пассажира. Как сообщил представитель МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии Укринформ, сейчас круизный лайнер стоит в Окленде в США. Американских граждан эвакуируют, а остальных граждан оставят на судне, пока не решится вопрос с возвращением в родные страны.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у двух украинцев — членов экипажа лайнера Diamond Princess, вернувшегося из круиза и вставшего на якорь у берегов Японии.

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