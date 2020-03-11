Происшествия

В оккупированном Крыму столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали 9 человек

В захваченному Россией украинском Крыму, где накануне произошла трагедия с туристами, зафиксировано новое ЧП: на дороге Джанкой — Симферополь столкнулось микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Daewoo Lanos.

Авария случилась в Красногвардейском районе, сообщили в ГУ МЧС оккупантов.

Уточняется, что всего в столкнувшихся транспортных средствах находилось 12 человек, из них один ребенок: девять человек находились в микроавтобусе, три человека — в легковом автомобиле.

«В ходе спасательных работ сотрудниками МЧС России была проведена деблокация пострадавшего, а также оказана помощь остальным пострадавшим. По уточненной информации, всего в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — сообщили спасатели.

Напомним, что после оккупации Крыма там участились дорожно-транспортные происшествия, которые нередко устраиваются путинскими военными с их громоздкой техникой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП, которое произошло за минувшие сутки в Киеве: на Нивках водитель BMW не успел затормозить перед внезапно возникшим Seat и смял его. В результате аварии пострадал водитель «испанца».

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