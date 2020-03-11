- 00:54 Не хотел смотреть выступление президента? В РФ мужчина разгромил молотком с десяток телевизоров
- 00:30 Чудесное исцеление: второй человек в истории полностью излечился от СПИДа
- 10.03 23:56 «Лейпциг» с 32-летним тренером разгромил команду Моуриньо в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 10.03 23:55 В оккупированном Крыму столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали 9 человек
- 10.03 23:55 Покер Иличича принес «Аталанте» победу в Валенсии: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 10.03 23:34 Зеленский взялся за реформирование СБУ: что об этом известно
- 10.03 23:03 Счет пошел на десятки: ВСУ подсчитали потери боевиков на Донбассе с начала марта
- 10.03 22:49 «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов
- 10.03 22:40 Кабмин готовится объявить в Украине карантин в школах и вузах, — СМИ
- 10.03 22:02 Кабмин назначил временного главу Минэнерго: что известно о Виталии Шубине
- 10.03 21:39 Мендель призналась, сколько заплатили за интервью Зеленского The Guardian
- 10.03 21:10 Трамп не приедет к Путину на 9 Мая: в Белом доме назвали причину
Чудесное исцеление: второй человек в истории полностью излечился от СПИДа
На фоне распространения по всему миру коронавируса в тень ушли известия о других заболеваниях, считавшихся ранее неизлечимыми. Между тем, медикам есть чем гордиться в этой сфере: второму человеку в истории удалось полностью излечиться от СПИДа/ВИЧ, эпидемию которого зафиксировали в Украине исследователи ООН.
Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо больше не является носителем вируса иммунодефицита человека.
Диагноз ВИЧ врачи поставили Кастильехо в 2003 году.
Мужчине была произведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком — он еще и болел от онкологического заболевания. Как отмечают СМИ, донор стволовых клеток обладал мутацией гена, которая защищала его, а теперь и Кастельехо, от ВИЧ.
Житель Лондона прекратил принимать специальные препараты больше двух лет назад и до сих пор в его анализах вирус так и не проявился, и это действительно второй случай в истории.
Первым пациентом, полностью излечившимся от ВИЧ, стал мужчина из Берлина Тимоти Браун. О его успехах стало известно в 2011 году. Стоит отметить, что ему также пересаживали костный мозг.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском городе Казань с одним из местных таксистом произошел неприятный случай: внезапно для себя он оказался зараженным ВИЧ после того, как изнасиловал одну из своих пассажирок. Несмотря на то, что женщина предупредила его о том, что является ВИЧ-инфицированной, он посчитал, что таким образом она хочет избежать интимной близости.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.