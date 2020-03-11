Мир

Чудесное исцеление: второй человек в истории полностью излечился от СПИДа

На фоне распространения по всему миру коронавируса в тень ушли известия о других заболеваниях, считавшихся ранее неизлечимыми. Между тем, медикам есть чем гордиться в этой сфере: второму человеку в истории удалось полностью излечиться от СПИДа/ВИЧ, эпидемию которого зафиксировали в Украине исследователи ООН.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо больше не является носителем вируса иммунодефицита человека.

Диагноз ВИЧ врачи поставили Кастильехо в 2003 году.

Мужчине была произведена пересадка стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком — он еще и болел от онкологического заболевания. Как отмечают СМИ, донор стволовых клеток обладал мутацией гена, которая защищала его, а теперь и Кастельехо, от ВИЧ.

Житель Лондона прекратил принимать специальные препараты больше двух лет назад и до сих пор в его анализах вирус так и не проявился, и это действительно второй случай в истории.

Первым пациентом, полностью излечившимся от ВИЧ, стал мужчина из Берлина Тимоти Браун. О его успехах стало известно в 2011 году. Стоит отметить, что ему также пересаживали костный мозг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском городе Казань с одним из местных таксистом произошел неприятный случай: внезапно для себя он оказался зараженным ВИЧ после того, как изнасиловал одну из своих пассажирок. Несмотря на то, что женщина предупредила его о том, что является ВИЧ-инфицированной, он посчитал, что таким образом она хочет избежать интимной близости.

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