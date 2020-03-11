Шоу-бизнес

"Не шлюха": Билли Айлиш разделась до нижнего белья в знак протеста против бодишейминга (видео)

Американская певица Билли Айлиш, ставшая недавно победителем главной британской музыкальной премии BRIT-2020, решила показать полуобнаженное тело в знак протеста против бодишейминга.

Видео с раздевающейся артисткой появилось на экране во время концерта в Майами и позднее было опубликовано слушателями концерта, пишет The Guardian.

В ролике можно увидеть, как исполнительница, которая предпочитает появляться на публике в мешковатых вещах, раздевается до нижнего белья и погружается в черную жидкость. Параллельно 18-летняя артистка произносит речь об одежде и отношениях с собственным телом, расшифровку которой приводит издание

В своем обращении Айлиш рассказывает, что постоянно находится под пристальным вниманием и сталкивается с критикой.

«Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», — заявила певица во время выступления.

Она также отметила, что люди делают выводы об окружающих, основываясь на размере их одежды.

Напомним, что во время вручения премии Brit Awards Айлиш расплакалась на вручении, заявив, что в последнее время часто становится объектом чьей-нибудь ненависти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде.

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