Мир

Египет впервые с 1930 года открыл для посещения самую древнюю пирамиду (видео)

Власти Египта приняли решение вновь открыть после 14-летней реставрации пирамиду Джосера, где ранее был найден «путь в загробный мир».

Восстановительные работы в пирамиде Джосера обошлась стране в 6,6 млн долларов, пишет National Geographic.

Расположенная в селении Саккара под Каиром достопримечательность стала доступна впервые с 1930 года, когда египетские власти закрыли ее в связи с требованиями безопасности.

Реставрационные работы начались в 2006 году и были прерваны на два года в 2011 году после народного восстания в Египте и свержения президента Хосни Мубарака.

«Мы завершили реставрацию первой и самой древней в Египте пирамиды фараона Джосера, основателя Старого царства <…> Это первое в мире здание, построенное полностью из камня», — сказал Халед Эль-Энани, министр древностей и туризма Египта.

По его словам, в ходе реставрации были очищены все коридоры пирамиды и установлены современные системы освещения.

Пирамида была построена около 4700 лет назад в эпоху фараона Джосера, одного из правителей Третьей династии древнего Египта. Это шестиступенчатое строение высотой 60 метров внутри которого расположен лабиринт из туннельных камер и галерей, общая длина которых составляет около шести километров. Они соединяются с погребальной шахтой, расположенной в центре. Ее площадь — семь квадратных метров, а глубина — 28 метров. Такая шахта — уникальная особенность пирамиды Джосера, и не встречается в более поздних египетских усыпальницах. Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается высший сановник (чати) Джосера Имхотеп.

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