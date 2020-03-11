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Убил себя из-за компьютерной игры: под Херсоном на собачьем ошейнике повесился 11-летний мальчик

4:56 11 марта 2020 212
Повесился
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Под Херсоном, где накануне полетели головы чиновников из-за бестолкового поздравления с 8 Марта, в селе Преображенка Чаплынского района произошла трагедия: повесился 11-летний мальчик.

Об этом пишет Херсон типичный.

Согласно информации издания, причиной для самоубийства стало отлучение подростка от компьютерной игры.

Желая сделать своего персонажа сильнее, школьник оплатил его «улучшения», из-за чего дома возник скандал — мать воспитывала сына одна, и лишних денег на развлечения в доме не было.

К сожалению, на этом конфликт не закончился: в довершение всего, сын взял без спроса у матери подаренную ей на 8 Марта коробку конфет, и полакомился ими. Сельчанка вновь отругала сына, и это «стало последней каплей».

Подросток повесился на собачьем ошейнике, закрепленном на стене сарая во дворе, оставив крайне сумбурную предсмертную записку.

По словам начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции Херсонщины Ярослава Шанько, на учете семья как неблагополучная не состояла. Отец мальчика несколько лет назад умер, двое старших детей выросли и жили отдельно, поэтому сын рос только под присмотром матери.

Издание напоминает, что с начала нынешнего года это уже второе самоубийство подростка в Херсонской области. 5 января в Белозерском районе также повесился мальчик, воспитывавшийся в детдоме семейного типа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в соседней области: в городе Николаеве дети вынули из петли 9-летнего мальчика.

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Убил себя из-за компьютерной игры: под Херсоном на собачьем ошейнике повесился 11-летний мальчик

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