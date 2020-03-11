Происшествия

В РФ автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком: погибли люди

В Ростовской области РФ, где для нападения на Украину создана 8-я армия, в ночь на среду произошло ДТП: на трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результате инцидента четыре человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП погибли четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района», — цитирует агентство сообщение.

В то же время телеграмм-канал Life Shot указывает, что пострадавший в ДТП микроавтобус Opel Vivaro был с украинскими номерами.

По информации издания, удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в «опеле».

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают экстренные службы.

В ликвидации последствий ДТП участвуют 20 человек и семь единиц техники.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в оккупированном Крыму столкнулись микроавтобус и легковушка, при этом пострадали 9 человек.

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