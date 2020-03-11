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В Украине от осложнений гриппа умерли еще два человека
Сезонный грипп в Украине продолжает уносить жизни. Несмотря на то, что интенсивность заболеваемости меньше, чем в прошлом году (на 4,3%), с начала сезона зафиксировано 54 летальных случая. За последние дни от осложнений заболевания скончались жители Ровенской и Днепропетровской области.
8 марта в больнице Ровно умерла 51-летняя женщина, жительница Костопольского района. Она поступила в медучреждение 2 марта, а до этого пять дней лечилась самостоятельно. На фоне гриппа типа А развилась двусторонняя пневмония, спасти пациентку не удалось. Как сообщает Ровенский лабораторный центр Минздрава, в их регионе это уже пятая смерть от осложнений гриппа с начала года.
В Днепропетровской области от осложнений гриппа А (H1N1) умер молодой мужчина. 26-летний пациент лечился в больнице города Верхнеднепровска, но болезнь протекала тяжело и усугубилась сопутствующими заболеваниями.
Кроме того, на 9-й неделе года от гриппа умерла 31-летняя женщина в Николаеве. Грипп типа А1 развивался молниеносно, врачи оказались бессильны.
Немного ранее еще один летальный исход зарегистрирован в Запорожской области. 24 февраля скончался 51-летний мужчина. Он обратился к врачам на шестые сутки болезни, в медучреждении диагностировали грипп А (H1N1) и двустороннюю пневмонию. Спасти жителя Приморского района не удалось.
Напомним, по официальным данным Минздрава, с начала эпидемического сезона (с 40-й недели 2019 года) гриппом переболело 9,8% населения Украины. Были госпитализированы 120 тыс. человек, из них большинство (75%) — дети.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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