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Шоу-бизнес

Жена Бабкина показала, как выглядит сын после тяжелой болезни (фото)

9:07 11 марта 2020 207
Бабкины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала фото сына Артура, который недавно попал в реанимацию.

По ее словам, 13-летний мальчик чувствует себя лучше.

Бабкины

«У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений», — подписала она фото.

Поклонники Снежаны и Сергея отметили, что мальчик сильно похудел, и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Снежана также уточнила диагноз сына. «Тяжёлая форма пневмонии с плевритом», — написала она.

Бабкины

Напомним, что Артур попал в больницу после лечения дома. После этого Бабкины призвали всех не заниматься самолечением.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала фото из больничной палаты.

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