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Жена Бабкина показала, как выглядит сын после тяжелой болезни (фото)
Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала фото сына Артура, который недавно попал в реанимацию.
По ее словам, 13-летний мальчик чувствует себя лучше.
«У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений», — подписала она фото.
Поклонники Снежаны и Сергея отметили, что мальчик сильно похудел, и пожелали ему скорейшего выздоровления.
Снежана также уточнила диагноз сына. «Тяжёлая форма пневмонии с плевритом», — написала она.
Напомним, что Артур попал в больницу после лечения дома. После этого Бабкины призвали всех не заниматься самолечением.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала фото из больничной палаты.
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