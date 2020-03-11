«Это лишь абзац»: Разумков оценил возможность появления «формулы Штайнмайера» в законе

Политика

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможность реализации «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве. Он считает, что она требует значительно доработки. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«"Формула Штайнмайера» — это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства, могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако «формула Штайнмайера», как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", — заявил Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Пульс», которое было показано на телеканале «112 Украина».

Как сообщалось ранее, нардеп от «Слуги народа» не исключает, что некоторые из руководителей оккупационных администраций Донбасса «могут остаться во власти».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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