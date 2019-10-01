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Это недопустимо: Безсмертный обнародовал текст "формулы Штайнмайера"
Бывший участник украинской делегации на Минских переговорах Роман Безсмертный обнародовал документ, дающий полное представление, что скрывается за нейтральным названием «Формула Штайнмайера для Донбасса». Из всех трактовок этой формулы была выбрана та, что наиболее близка к российскому видению, и именно эта трактовка предлагается на обсуждение в рамках Нормандских переговоров.
За расплывчатыми формулировками прослеживается крайне опасный сценарий: проведение выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, затем сразу же после прекращения голосования (в 20.00 того же дня) вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, и этот же закон остается рабочим, если наблюдатели ОБСЕ не заявят о каких-то грубых нарушениях во время выборов.
«Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая „формула Штайнмайера“. Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания», — заявил Безсмертный.
Напомним, ранее эксперты предупреждали Украину, что Кремль под видом «формулы Штайнмайера» хочет оставить управление Донбассом в руках своих ставленников и внедрить в тело Украины свою пятую колонну. Более того, в ходе выборов Донбасс может завести в Верховную Раду «три десятка захарченков, пушилиных, гиви и моторол». Нет в «формуле Штайнмайера» ни единого слова об ответственности России за агрессию на Донбассе, восстановление региона ложится полностью на плечи Украины.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!