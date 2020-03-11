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Общество и люди

11 марта в Киеве изменится работа метро

12:34 11 марта 2020 212
люди в метро
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В среду, 11 марта, в Киеве из-за проведения на НСК «Олимпийском» футбольного матча (начало в 19:30) между командами «Динамо» (Киев) и «Александрия» (Александрия), возможны некоторые изменения в работе «Киевского метрополитена», как сообщается на странице предприятия в Facebook.

Чтобы избежать скопления болельщиков на платформах, после окончания игры могут ограничить (не закроют) на вход пассажиров на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 12 марта в Киеве вводят карантин. Это коснется вузов, школ, детсадов. Отменяются также развлекательные мероприятия. Профилактические меры приняты во избежание эпидемии коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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