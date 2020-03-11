- 13:55 Представительница Кабмина в Раде подала в отставку
- 13:53 Сандерс проиграл Байдену, а Европарламент отменяет заседания: как коронавирус влияет на политическую жизнь
- 13:53 Гулявший по улицам лев оказался большой собакой с уникальной стрижкой
- 13:52 Курс евро превысил 29 гривен: что будет дальше
- 13:51 СМИ узнали о новой встрече Ермака с Козаком
- 13:32 В Украине ввели карантин из-за коронавируса: что об этом известно
- 13:31 Бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории
- 13:27 Исполнительная служба начала блокировать счета украинцев «ПриватБанке»: что происходит
- 13:23 В Италии женщина несколько дней живет с телом мужа, который умер от коронавируса
- 12:57 Меган Маркл показала их новые с принцем Гарри фото и вернулась в Канаду к сыну
- 12:50 Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
- 12:47 В Киеве до 13 марта можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса медпунктов)
Защищала маму: под Харьковом 7-летняя девочка изрезала ножом свою бабушку (фото)
Во вторник, 10 марта, 43-летнюю жительницу села Гениевка доставили в больницу с ножевыми ранами спины. Ранее в Харькове сотрудница поликлиники напала на уличного музыканта и разбила ему голову.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, ножевые ранения женщине нанесла ее семилетняя внучка. Установлено, что пострадавшая, пребывая в нетрезвом состоянии, поссорилась со своей дочерью. Женщины начали толкаться и хватать друг друга за волосы. Это увидела девочка, которая, защищая мать, схватила кухонный нож и нанесла бабушке в спину несколько ударов.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина устроил резню в центре Хмельницкого: убил жену, ранил еще одного человека, а затем пытался выброситься из окна многоэтажки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!