Защищала маму: под Харьковом 7-летняя девочка изрезала ножом свою бабушку (фото)

Происшествия

Во вторник, 10 марта, 43-летнюю жительницу села Гениевка доставили в больницу с ножевыми ранами спины. Ранее в Харькове сотрудница поликлиники напала на уличного музыканта и разбила ему голову.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, ножевые ранения женщине нанесла ее семилетняя внучка. Установлено, что пострадавшая, пребывая в нетрезвом состоянии, поссорилась со своей дочерью. Женщины начали толкаться и хватать друг друга за волосы. Это увидела девочка, которая, защищая мать, схватила кухонный нож и нанесла бабушке в спину несколько ударов.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина устроил резню в центре Хмельницкого: убил жену, ранил еще одного человека, а затем пытался выброситься из окна многоэтажки.

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