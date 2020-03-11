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Культура и искусство

«У москалів своя мова і свій народ»: в Киеве презентовали «Другий Кобзар» Шевченко

16:35 11 марта 2020 110
«Другий Кобзар» Тараса Шевченко
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В Киеве состоялась презентация «Другого Кобзаря» Тараса Шевченко. Автор сам его упорядочил, написал к нему предисловие и придумал название, а вот издать не смог: в апреле 1847 года Шевченко арестовали. Архив опального поэта был отправлен в Санкт-Петербург — в департамент полиции, где находился 60 лет. В начале ХХ века «арестованные» стихи, поэмы, статьи стали доступны деятелям украинской культуры. Но они опубликовали творческое наследие Шевченко 1843−1946 годов как отдельные произведения, а не так, как планировал автор, — единым сборником «Другий Кобзар».

— В предисловии к «Другому Кобзарю» Шевченко высказал мысль, которая является манифестом независимой Украины: «У москалів своя мова і свій народ, у нас — свій народ і своя мова», — сказал на презентации директор Института языкознания НАНУ доктор филологических наук Павел Гриценко. — Важно, что эти слова Шевченко звучат без какой-либо агрессии. Кобзарь констатировал факт, что россияне и украинцы — два разных народа. Но царский режим считал это супергрехом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в день празднования дня рождения Тараса Шевченко на одном из украинских телеканалов вышел сюжет, в котором ведущая, рассказывая о Кобзаре, отметила, что он «противостоял советскому режиму».

«ФАКТЫ» также писали, что в день рождения Кобзаря в оккупированном Симферополе крымчане принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко и пытались спеть гимн Украины.

Фото с сайта www.nas.gov.ua

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