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В Запорожье в тяжелом состоянии госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии

17:57 11 марта 2020 252
В Запорожье в тяжелом состоянии госпитализировали женщину, вернувшуюся из Италии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Запорожье госпитализировали первую пациентку с подозрением коронавирусную инфекцию. Напомним, у жителя Черновцов, который на сегодня является единственным заболевшим в Украине, коронавирус подтвердили повторно.

Женщина обратилась к медикам с жалобой на тяжелое течение ОРВИ. По ее словам, недавно она вернулась из Италии, однако с больными коронавирусом якобы не контактировала.

Поскольку горожанка находилась в Италии в течение последних 14 дней, она в тот же день была госпитализирована в бокс областной инфекционной клинической больницы.

Лабораторное исследование на грипп и парагрипп эти диагнозы не подтвердило, поэтому теперь их направили в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Результаты анализов будут известны через несколько дней, сообщили в Запорожской областной администрации.

Тем временем за лицами, которые контактировали с женщиной, установлено наблюдение.

Напомним, медики дали советы, что делать после возвращения из стран с коронавирусом.

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