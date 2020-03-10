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- 09:37 У жителя Черновцов повторно подтвердили коронавирус: правильность лечения проверит врач ВОЗ
У жителя Черновцов повторно подтвердили коронавирус: правильность лечения проверит врач ВОЗ
В среду, 11 марта, в Черновцы приедет врач Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для осмотра больного коронавирусом и контроля его лечения. Об этом сообщает «Укринформ».
«Всемирная организация здравоохранения всегда делегирует своих представителей в страны, в которой обнаружено больного коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом», — сказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталия Гусак.
По ее словам, больному сделали повторный тест на коронавирус, и он также дал положительный результат. То есть пациент до сих пор болен.
«Сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов», — сказала Наталия Гусак.
Ранее сообщалось, что в Украине утвердили план борьбы с эпидемией коронавируса.
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