Украина

Украина сокращает число пунктов пропуска на границе с 219 до 49

В связи с угрозой коронавируса Украина с 12 марта закрывает большую часть пунктов пропуска через государственную границу. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение было принято на заседании Кабмина в среду, 11 марта.

Он уточнил, что из 219 пунктов пропуска с четверга на границе будут работать только 49, остальные же решено закрыть для пропуска как граждан, так и автотранспорта.

Кроме того, по словам главы правительства, было решено полностью отменить авиасообщение с Италией. Вопрос о прекращении сообщения с другими странами рассматривается.

«Сегодня решение: фактически это отмена авиасообщения с Италией. Пока. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения», — сказал глава правительства на брифинге 11 марта.

Напомним, невзирая на то, что по состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай коронавируса, правительство ввело карантин во всех школах и детских учреждениях в Украине с 12 марта по 3 апреля. Также с 12 марта будут запрещены массовые собрания более 200 человек.

Примечательно, что украинские авиакомпании уже начали отменять полеты из Украины в Италию, не дожидаясь решения КМ.

Фото Государственной пограничной службы

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