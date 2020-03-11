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Шоу-бизнес

Без паники: украинские звезды отреагировали на карантин из-за коронавируса

19:15 11 марта 2020 247
Тарабарова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинские звезды рассказали, как карантин для предотвращения распространения коронавируса повлияет на их жизнь и работу, а также посоветовали не паниковать.

«Карантин?! Главное без паники! Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты», — написала певица Джамала. Она также рассказала, что все время проветривает комнаты, моет руки и нос.

Джа

Светлана Тарабарова также посоветовала не паниковать. А чтобы не паниковать было легче, певица решила проводить квартирники в соцсетях. И музыку можно послушать, и здоровье сохранить.

Осадчая

Катя Осадчая отметила, что карантин повлияет на ее работу, но уже отснятые программы выйдут в эфир.

Федишин

Певицу Ирину Федишин волнует: есть ли карантин на Мальдивах.

Федишин

А вот Потап ограничился забавным видео, на котором один чихающий человек на остановке пугает остальных.

Напомним, что ранее группа KAZKA перенесла всеукраинский тур из-за коронавируса.

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