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Без паники: украинские звезды отреагировали на карантин из-за коронавируса
Украинские звезды рассказали, как карантин для предотвращения распространения коронавируса повлияет на их жизнь и работу, а также посоветовали не паниковать.
«Карантин?! Главное без паники! Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты», — написала певица Джамала. Она также рассказала, что все время проветривает комнаты, моет руки и нос.
Светлана Тарабарова также посоветовала не паниковать. А чтобы не паниковать было легче, певица решила проводить квартирники в соцсетях. И музыку можно послушать, и здоровье сохранить.
Катя Осадчая отметила, что карантин повлияет на ее работу, но уже отснятые программы выйдут в эфир.
Певицу Ирину Федишин волнует: есть ли карантин на Мальдивах.
А вот Потап ограничился забавным видео, на котором один чихающий человек на остановке пугает остальных.
Напомним, что ранее группа KAZKA перенесла всеукраинский тур из-за коронавируса.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.