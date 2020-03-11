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Здоровье и медицина

В Украине ввели карантин из-за коронавируса: что об этом известно

13:32 11 марта 2020 1103
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

По всей Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение было принято на заседании правительства.

Как сообщила народный депутат Виктория Сюмар, трехнедельный карантин предусматривает:

  • закрытие учебных заведений;
  • запрет массовых собраний численностью более 200 людей;
  • ограничения на массовые спортивные и культурные мероприятия;
  • закрытие авиасообщения с рядом стран;
  • закрытие контрольно-пропускных пунктов. Из 219 будут работать 49.

Напомним, ранее карантинные меры были введены в Киеве и Черновцах. Единственный подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 — это заражение мужчины в Черновицкой области после поездки в Италию.

Фото dpsu.gov.ua

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