- 13:55 Представительница Кабмина в Раде подала в отставку
- 13:53 Сандерс проиграл Байдену, а Европарламент отменяет заседания: как коронавирус влияет на политическую жизнь
- 13:53 Гулявший по улицам лев оказался большой собакой с уникальной стрижкой
- 13:52 Курс евро превысил 29 гривен: что будет дальше
- 13:51 СМИ узнали о новой встрече Ермака с Козаком
- 13:32 В Украине ввели карантин из-за коронавируса: что об этом известно
- 13:31 Бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории
- 13:27 Исполнительная служба начала блокировать счета украинцев «ПриватБанке»: что происходит
- 13:23 В Италии женщина несколько дней живет с телом мужа, который умер от коронавируса
- 12:57 Меган Маркл показала их новые с принцем Гарри фото и вернулась в Канаду к сыну
- 12:50 Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
- 12:47 В Киеве до 13 марта можно пройти бесплатное медицинское обследование (адреса медпунктов)
В Украине ввели карантин из-за коронавируса: что об этом известно
По всей Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение было принято на заседании правительства.
Как сообщила народный депутат Виктория Сюмар, трехнедельный карантин предусматривает:
- закрытие учебных заведений;
- запрет массовых собраний численностью более 200 людей;
- ограничения на массовые спортивные и культурные мероприятия;
- закрытие авиасообщения с рядом стран;
- закрытие контрольно-пропускных пунктов. Из 219 будут работать 49.
Напомним, ранее карантинные меры были введены в Киеве и Черновцах. Единственный подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 — это заражение мужчины в Черновицкой области после поездки в Италию.
Фото dpsu.gov.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!