- 17:07 KAZKA переносит всеукраинский тур из-за коронавируса
- 17:06 Пассажиры автобуса "Таллинн — Санкт-Петербург" утроили "бунт" из-за кашляющего пассажира
- 17:04 Больше, чем в Раде: экс-нардеп Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси
- 16:58 «Ливерпуль» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:55 На миллионы гривен: самопровозглашенное руководство Одесского медуниверситета назначило себе гигантские премии
- 16:38 Зеленский назначил главой Сумской ОГА военного прокурора
- 16:35 «У москалів своя мова і свій народ»: в Киеве презентовали «Другий Кобзар» Шевченко
- 16:32 "Молодой республике нужен металл": колесо обозрения в Донецке порежут на металлолом
- 16:15 Команда экс-тренера «Шахтера» отказалась лететь на матч Лиги Европы с «Севильей»
- 16:08 Девушка изуродовала миниатюры достопримечательностей Харькова и похвасталась «достижением» в сети
- 15:58 Не успели вовремя: в Каменец-Подольском женщина родила в такси
- 15:56 Дорофеева и Позитив расстаются: самые яркие клипы "Время и Стекло"
KAZKA переносит всеукраинский тур из-за коронавируса
Популярная группа KAZKA вынуждена перенести концерты в рамках всеукраинского тура по 28 городам из-за коронавируса. Музыканты решили прислушаться к рекомендациям МОЗ и перенести выступления, чтобы не подвергать рискам своих поклонников. С официальным обращением KAZKA обратилась на своей странице в Instagram.
«Как вы уже знаете, 4 марта в столичном Дворце Спорта состоялся наш большой сольный концерт NIRVANA The Show, к которому мы долго и тщательно готовились. Невероятное шоу должно было стать началом запланированного всеукраинского тура по 28 городам, который мы вынуждены перенести на более благоприятное время. Такое решение было принято нашей командой, прежде всего, с заботой о здоровье зрителей, участников коллектива и по рекомендации МОЗ по организации и посещению массовых мероприятий», — написано в обращении.
Новые даты концертов KAZKA обещает объявить вскоре на официальном сайте группы.
Напомним, в Украине официально зарегистрировал один случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, прибывшего из Италии. Чтобы избежать распространения опасного вируса, в Украине ввели трехнедельный карантин.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о карантине в столице.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Владимир Остапчук оскандалился неудачным конферансом на концерте KAZKA во дворце спорта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...