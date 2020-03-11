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Шоу-бизнес

KAZKA переносит всеукраинский тур из-за коронавируса

17:07 11 марта 2020 54
Группа KAZKA
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная группа KAZKA вынуждена перенести концерты в рамках всеукраинского тура по 28 городам из-за коронавируса. Музыканты решили прислушаться к рекомендациям МОЗ и перенести выступления, чтобы не подвергать рискам своих поклонников. С официальным обращением KAZKA обратилась на своей странице в Instagram.

«Как вы уже знаете, 4 марта в столичном Дворце Спорта состоялся наш большой сольный концерт NIRVANA The Show, к которому мы долго и тщательно готовились. Невероятное шоу должно было стать началом запланированного всеукраинского тура по 28 городам, который мы вынуждены перенести на более благоприятное время. Такое решение было принято нашей командой, прежде всего, с заботой о здоровье зрителей, участников коллектива и по рекомендации МОЗ по организации и посещению массовых мероприятий», — написано в обращении.

Новые даты концертов KAZKA обещает объявить вскоре на официальном сайте группы.

Напомним, в Украине официально зарегистрировал один случай заражения коронавирусом у жителя Черновцов, прибывшего из Италии. Чтобы избежать распространения опасного вируса, в Украине ввели трехнедельный карантин.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о карантине в столице.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Владимир Остапчук оскандалился неудачным конферансом на концерте KAZKA во дворце спорта.

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