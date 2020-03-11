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Судебную реформу Зеленского признали "частично неконституционной": что "забраковал" КС
Конституционный суд признал судебную реформу президента Зеленского частично неконституционной. Решение было принято судьями 11 марта.
В соответствии с ним, отменяется нормы:
- о сокращении количества судей Верховного Суда (с 200 до 100),
- о создании Комиссии по этике при Высшем совете правосудия;
- о сокращении сроков дисциплинарных производств относительно судей;
- о новом порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Верховной Раде рекомендовано безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с решением Конституционного суда.
Закон о судебной реформе Рада одобрила 6 октября 2019 года.
Уже после принятия скандальный документ активно критиковали иностранные дипломаты, которые увидели в нем угрозу для независимости судей. Кроме того, обеспокоенность содержанием закона высказывали в Совете Европы.
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