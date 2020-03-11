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Политика

Судебную реформу Зеленского признали "частично неконституционной": что "забраковал" КС

23:23 11 марта 2020 3
Судебную реформу Зеленского признали «частично неконституционной»: что «забраковал» КС
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Конституционный суд признал судебную реформу президента Зеленского частично неконституционной. Решение было принято судьями 11 марта.

В соответствии с ним, отменяется нормы:

  • о сокращении количества судей Верховного Суда (с 200 до 100),
  • о создании Комиссии по этике при Высшем совете правосудия;
  • о сокращении сроков дисциплинарных производств относительно судей;
  • о новом порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Верховной Раде рекомендовано безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с решением Конституционного суда.

Закон о судебной реформе Рада одобрила 6 октября 2019 года.

Уже после принятия скандальный документ активно критиковали иностранные дипломаты, которые увидели в нем угрозу для независимости судей. Кроме того, обеспокоенность содержанием закона высказывали в Совете Европы.

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