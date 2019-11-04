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Политика

Зеленский подписал раскритикованный закон о судебной реформе

17:42 4 ноября 2019 125
Зеленский в Раде
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в законодательство относительно деятельности органов судейского управления, принятые Верховной Радой 16 октября и получившие в обществе название «судебная реформа Зеленского».

Предусматривается «перезапуск» Верховного Суда — в него повторно отберут судей, а их численность сократится с 200 до 100. Кроме того, ликвидируется Высшая квалификационная комиссия судей, а вместо нее будет создана Комиссия по вопросам добродетели, которая будет проверять работу судей и привлекать их к ответственности, при этом Высший совет правосудия сохраняется.

Отметим, что закон активно критиковали иностранные дипломаты (в т.ч. Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады даже направили в Офис Президента Украины совместное письмо), которые увидели в нем угрозу для независимости судей. Кроме того, обеспокоенность его содержанием высказывали в Совете Европы.

Напомним, выступая перед депутатами председатель Верховного Суда Валентина Данишевская напомнила о катастрофической нехватке судей в Украине. По ее словам, в суды ежегодно обрашаются 4 миллиона граждан Украины, при этом в судейской системе не хватает 2 тысячи судей.

«Не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы», — констатировала она.

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