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Мать двоих детей бросила работу и разбогатела на своих эротических фото
Мечты о том, чтобы сменить постылую работу более «радостным» занятием посещают не только молоденьких кассирш из «Макдональдза», но и более умудренных опытом женщина.
В частности, мать двоих детей Тони Галлоуэй из Шотландии в 49 лет бросила работу сиделки и занялась продажей своих эротических фото. В итоге женщина довольно быстро разбогатела, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Галлоуэй рассказала, что из-за симптомов менопаузы ей пришлось оставить прежнюю работу. Женщина постоянно мучилась из-за так называемых приливов и кровотечений. Впрочем, вскоре Тони нашла для себя иной вид деятельности.
«Сначала я стала загружать свои фото в белье и чулках в Instagram. Я дразнила своих поклонников, и им это понравилось, что побудило меня искать другую платформу для своих откровенных фото», — рассказывает 49-летняя мать двоих детей.
По словам женщины, в скором времени она натолкнулась на Frisk.Chat. Теперь же подписчики Галлоуэй оплачивают ежемесячную подписку в размере 15 фунтов стерлингов. Некоторые из них разово переводят крупную сумму, чтобы увидеть эксклюзивный кадр с обнаженной женщиной.
«Но фото я не запечатлена в полностью обнаженном виде. Я прикрываю свои оголенные части тела, чтобы получатель мог пофантазировать», — отметила Галлоуэй.
Это работа стала для женщины хорошим стимулом, поскольку она часто получает восторженные комментарии.
«Я хочу показать другим женщинам, что никогда не бывает слишком поздно, и вы не должны быть худой, чтобы нравится людям», — подчеркнула Тони.
Шотландка переехала в Ливерпуль в мае 2019 года, чтобы начать карьеру модели. Она утверждает, что заработала достаточно денег и вполне может назвать свою работу постоянной.
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