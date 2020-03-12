Украина

Карантин в Украине: сделано важное заявление о работе транспорта

Тема введения в стране с 12 марта карантина не могла остаться без внимания не только звезд украинского шоу-бизнеса, но и чиновников.

В частности, ей посвятил пост в Facebook и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На своей странице в социальной сети он отметил, что никаких ограничений в работе общественного транспорта в городах устанавливаться не будет, также не изменится работа автомобильного и железнодорожного транспорта в стране в целом. Как и прежде, на пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг и ведется учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных территорий.

«Подготовка и отправка пассажирских поездов осуществляется в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения поездов. Осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Проводится уборка и дезинфекция вокзальных помещений, в пассажирских вагонах в пути следования и в пунктах оборота, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее 1 раз в час», — указывает топ-чиновник.

При этом он обращает внимание на то, что «Укрзалізниця» ужеукомплектована средствами индивидуальной защиты, подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

Точно так же аэропорты Украины работают в штатном режиме, в них введен усиленный режим текущей дезинфекции. Кроме того, в международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опросы перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов.

При этом главные воздушные ворота страны — аэропорт Борисполь — закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавируса.

При этом в Минифраструктуры приняли во внимание введение в Италии с 10 марта 2020 по всей стране жестких карантинных мер по борьбе с распространением острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV, и рекомендовали украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в/из Италии, рассмотреть возможность временной приостановки таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украина.

«Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, в отношении которых является предупреждение или ограничение путешествий в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Контакты авиакомпаний и общая информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке размещена на сайте Госавиаслужбы», — отмечает министр.

К счастью для миллионов украинских пенсионеров, «Укрпочта» продолжит осуществлять доставку пенсий и выплат в штатном режиме.

«Вспышка коронавируса — не повод распространять вирус паники, давайте придерживаться рекомендаций и лишний раз мыть руки», — на такой оптимистической ноте заканчивается свой пост Владислав Криклий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с введением карантина общественный транспорт в Кивее будет работать в обычном режиме, но на конечных станциях будет проводиться дезинфекция подвижного состава.

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