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Украина

Украинского моряка освободили из плена пиратов

8:52 12 марта 2020 132
Украинского моряка освободили из плена пиратов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Нигерии пираты освободили экипаж захваченного в феврале 2020 года судна Alpine Penelope, в состав которого входит и гражданин Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением», — написал министр, добавив, что освобождение стало итогом переговоров с пиратами, которые проводили дипломаты и компания-владелец судна.

Напомним, нападение на судно произошло рано утром в четверг, 20 февраля. Компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа, состоящую из профессиональных переговорщиков.

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