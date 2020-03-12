Украинского моряка освободили из плена пиратов

Украина

В Нигерии пираты освободили экипаж захваченного в феврале 2020 года судна Alpine Penelope, в состав которого входит и гражданин Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением», — написал министр, добавив, что освобождение стало итогом переговоров с пиратами, которые проводили дипломаты и компания-владелец судна.

Напомним, нападение на судно произошло рано утром в четверг, 20 февраля. Компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа, состоящую из профессиональных переговорщиков.

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