Происшествия

Парень пробежался по машине патрульных в центре Киева: сеть возмутило видео

Парень ради хайпа в соцсети пробежался по машине патрульных в Киеве. Инцидент произошел днем 11 марта на улице Институтской и попал на видео.

Комментируя ролик, выложенный в паблик Киев Оперативный, пользователи объяснили вызывающее поведение «недоблогера» безнаказанностью и вспомнили аналогичный инцидент в Ровно.

«Он увидел, что можно бегать безнаказанно, и повторил за ***. Итог — безнаказанность порождает беспредел», — констатировал пользователь Руслан Дулеба.

«Это просто какой-то культ невежества у нового поколения… никто не научил, как можно людям что-то полезное сделать», — отреагировала Ольга Уварова.

В полиции же заявили, что нарушителя уже нашли и задержали. Патрульные тоже опубликовали видео, предупредив, что в кадре звучит нецензурная брань.

В кадре видно, что он оказывает сопротивление правоохранителям, за что, скорее всего, также понесет наказание.

Напомним, в Ровно у молодчика, снявшего свою пробежку по полицейскому автомобилю, уже появилась юная последовательница. Девушка сделала несколько танцевальных па на капоте служебного автомобиля, а ее подруга сняла видео на мобильный телефон.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter