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Украинская школьница станцевала на патрульном авто (видео)
В Ровно у молодого человека, который снял свою пробежку по полицейскому автомобилю и выложил в сеть, появилась юная последовательница. Девушка сделала несколько танцевальных па на капоте служебного автомобиля, а ее подруга сняла видео на мобильный телефон.
«Девушка пробежалась по автомобилю патрульной полиции и выложила видео в Instagram. Появилась юная последовательница „блогера“, который запустил челлендж Пробегипополицейскоймашине», — говорится в сообщении на страничке Police Control Ukraine в социальных сетях.
Тем временем стало известно, что девушку опознали. Школьнице 12 лет, ее родные уже в курсе произошедшего. Как передает ТСН, видео, выложенные в социальные сети, увидел местный участковый, который и опознал ребенка. Известно, что школьница за свое поведение была поставлена на учет. За «танцы» на полицейской машине ее маме придется заплатить штраф в размере 1700 гривен — на нее составили протокол.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители в Ровно быстро вычислили хулигана, который снял свою пробежку по полицейскому автомобилю. Суд признал местного жителя виновным в хулиганстве и оштрафовал его на 10,2 тысячи гривен.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!