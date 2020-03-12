Украина

Похищение евромайдановцев Луценко и Вербицкого: задержан еще один подозреваемый (фото)

В четверг, 12 марта, Государственное бюро расследований совместно с СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задержало подозреваемого в похищении в 2014 году активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. За два дня до этого сообщалось о задержании еще одного подозреваемого в совершении преступления.

ГБР информирует, что мужчине сообщили о подозрении еще 27 февраля 2020 года, но, так как он не явился на вызов, следственный судья разрешил задержание подозреваемого.

Следствие установило, что житель Белой Церкви входил в преступную группу из 9 «титушек», созданной для похищения и запугивания участников Евромайдана и препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года около 4:00 эта группа похитила из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Затем их подвергали пыткам, а Юрий Вербицкий умер из-за травм и переохлаждения.

Задержанному избирается мера пресечения. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Киев вернулись двое «беркутовцев», которых обменяли боевикам.

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