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Украина

Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев: что об этом известно

16:21 8 февраля 2020 323
экс-беркутовцы
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшие бойцы «Беркута» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и в рамках обмена 29 декабря 2019 года были переданы в ОРДЛО, вернулись в Киев. Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Горошинский и опубликовал открытое письмо экс-беркутовцев.

В нем они обратились к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Рады Дмитрию Разумкову, генпрокурору Руслану Рябошапке, заявив, что «не совершали преступлений, а выполняли свой долг и действовали согласно присяге».

«Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения „Беркут“. Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны», — говорится в обращении.

Маринченко и Тамтура заявили, что согласны и в дальнейшем участвовать в судебных заседаниях.

В письме экс-беркутовцы призвали «отменить закон об амнистии майдановцев».

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам. Сергей Тамтура и Александр Маринченко до этого находились под ночным и круглосуточным домашним арестом. Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин были в СИЗО.

После обмена адвокаты выданных боевикам экс-«беркутовцев» обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с призывом воздержаться от политических оценок их уголовного дела. Также они настаивают на том, что кровавые события на Евромайдане 20 февраля 2014 года начались с расстрелов милиционеров и солдат внутренних войск.

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