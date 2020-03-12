Украина

Война – не помеха: Пристайко рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО

В документах Североатлантического Альянса не указано, что боевые действия могут стать помехой вступлению страны в НАТО, считает вице-премьер Вадим Пристайко. Ранее о невозможности вступления Украины в НАТО заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития — реформ, обеспечения демократии и верховенства права», — написал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил о необходимости максимально обеспечить способность Вооруженных сил страны взаимодействовать с НАТО.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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