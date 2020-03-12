25.75 / 26.52 28.90 / 29.90
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Война – не помеха: Пристайко рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО

11:52 12 марта 2020 76
Вадим Пристайко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В документах Североатлантического Альянса не указано, что боевые действия могут стать помехой вступлению страны в НАТО, считает вице-премьер Вадим Пристайко. Ранее о невозможности вступления Украины в НАТО заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Пора избавиться от мифов, навязанных нам! В основополагающих документах НАТО нет положения о невозможности вступления страны с конфликтом. Политическое решение по вступлению Украины будет зависеть от нашего развития — реформ, обеспечения демократии и верховенства права», — написал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил о необходимости максимально обеспечить способность Вооруженных сил страны взаимодействовать с НАТО.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Молодая избранница Петросяна показала его голый торс на пляже (фото)

Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Слава Каминская оказалась на операционном столе (видео)

Камера

В Украине ввели автоматическую фотовидеофиксацию нарушений ПДД: озвучена важная информация для водителей

взрыв в Альфа-Банке в Броварах

Взрыв в банке под Киевом: новые подробности и эксклюзивные фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер