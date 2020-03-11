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Новый министр обороны сделал неоднозначное заявление о стандартах НАТО в ВСУ и не смог объяснить свои слова (видео)

Министр обороны Украины Андрей Таран, представленный накануне президентом Владимиром Зеленским коллективу оборонного ведомства, заявил, что нужно максимально обеспечить способность Вооруженных сил взаимодействовать с НАТО.

Именно это, по его мнению, является вполне реальной целью, поскольку полная адаптация к стандартам НАТО в ближайшее время недостижима.

«Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и работа по внедрению в Вооруженных Силах Украины стандартам НАТО. В то же время, учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны, вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО, в нас должна быть вполне реальная цель — максимальное обеспечение способности Вооруженных Сил Украины взаимодействовать с силами Альянса», — сказал Таран.

В то же время в комментарии Радио Свобода после выступления министр отказался конкретизировать стандарты, к которым будет стремиться украинская армия, отметив, что, по его мнению, сегодня даже в странах-членах НАТО не воплощены все стандарты Альянса. От дальнейших пояснений глава военного ведомства отказался, так как в момент разговора с журналисткой был «не настроен на общение».

Позже на сайте Минобороны появился более полный ролик выступления министра со словами о том, что сейчас в ВСУ переводит системы органов военного управления на J, G, S структуры. Но такие изменения — лишь составляющая «многомерного процесса реформирования ВС». Также Андрей Таран подчеркнул важность разграничения полномочий между МО, главнокомандующим и Генштабом ВС.

Напомним, что Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости».

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта — кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет.

7 февраля текущего года Загороднюк рассказал о том, что в Украине построят две военные базы по стандартам НАТО.

13 февраля стало известно, что Украина подтвердила готовность участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 4 марта Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Загороднюка и одобрила назначение бывшего военного Андрея Тарана. Президент Владимир Зеленский сказал, что решил назначить его на должность, чтобы «было уважение к министру со стороны армии». За представление, внесенное Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов.

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