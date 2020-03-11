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- 09:38 Сивохо в прямом эфире повторил тезис российской пропаганды о «внутреннем конфликте» на Донбассе
Сивохо в прямом эфире повторил тезис российской пропаганды о «внутреннем конфликте» на Донбассе (видео)
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, который ранее предлагал выдавать пенсии жителям ОРДЛО, в телеэфире повторил тезис пропаганды РФ о том, что на Донбассе присутствует «внутренний конфликт».
На заявление Сергея Сихово, которое он сделал в эфире телеканала «Наш», обратил внимание активист Виталий Овчаренко — он разместил фрагмент скандального выступления Сивохо в Twitter.
Радник секретаря РНБО Сивохо повторює тезу російської пропаганди про «внутрішній конфлікт».— Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) March 11, 2020
Заперечення російської агресії має каратись Законом!
Росія — окупант,
Сівохо — ворог! pic.twitter.com/gZNeOhDAhs
«Отрицание российской агрессии должно караться законом! Россия — оккупант, Сивохо — враг!» — написал автор твита.
Заявление советника секретаря СНБО вызвало многочисленные гневные отклики в сети:
Ранее сообщалось, что Сивохо объявил, что стартует программа «Национальной платформы примирения и единства» — она якобы поможет людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать друг друга.
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