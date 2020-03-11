Украина

Сивохо в прямом эфире повторил тезис российской пропаганды о «внутреннем конфликте» на Донбассе (видео)

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, который ранее предлагал выдавать пенсии жителям ОРДЛО, в телеэфире повторил тезис пропаганды РФ о том, что на Донбассе присутствует «внутренний конфликт».

На заявление Сергея Сихово, которое он сделал в эфире телеканала «Наш», обратил внимание активист Виталий Овчаренко — он разместил фрагмент скандального выступления Сивохо в Twitter.

Радник секретаря РНБО Сивохо повторює тезу російської пропаганди про «внутрішній конфлікт».



Заперечення російської агресії має каратись Законом!



Росія — окупант,

Сівохо — ворог! pic.twitter.com/gZNeOhDAhs — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) March 11, 2020

«Отрицание российской агрессии должно караться законом! Россия — оккупант, Сивохо — враг!» — написал автор твита.

Заявление советника секретаря СНБО вызвало многочисленные гневные отклики в сети:

Ранее сообщалось, что Сивохо объявил, что стартует программа «Национальной платформы примирения и единства» — она якобы поможет людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать друг друга.

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