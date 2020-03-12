Бена Аффлека засняли на пляже нежничающим с новой пассией – девушкой Джеймса Бонда (фото)

Шоу-бизнес

47-летний голливудский актер Бен Аффлек фактически подтвердил слухи о своем романе с 31-летней актрисой Аной де Армас. Сначала их заметили вместе на Кубе — родине Аны. А теперь, как сообщает издание Daily Mail, нежничавшую пару сфотографировали на пляже Коста-Рики. Они обнимались и целовались, не оставляя сомнений в характере своих отношений.

Аффлек и Армас познакомились на съемках триллера «Глубокая вода». Он выйдет на экраны в ноябре этого года.

Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, от которой у него есть трое детей. Они расстались в 2015 году после десяти лет брака. Но оформили развод только в конце 2018-го года. Недавно Бен, боровшийся ранее с алкоголизмом, признался, что развод с Дженнифер стал самым большим его сожалением в жизни.

Ана ранее была замужем за испанским актером Марком Клотетом — в период с 2011 по 2013 год. Она известна по фильмам «Кто там», «Бегущий по лезвию 2049», «Ножи наголо», «Парни со стволами» снялась также в новой картине «бондианы» «007: Не время умирать» вместе с Дэниелом Крэйгом.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Ане приписывали роман с актером Брэдли Купером.

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