Брэдли Купер увлекся новой "девушкой Джеймса Бонда" (фото)

Шоу-бизнес

Американский актер Брэдли Купер, который в июне прошлого года расстался со своей гражданской женой, российской моделью Ириной Шейк, увлекся новой «девушкой Джеймса Бонда» — испано-кубинской актрисой Аной де Армас, которая снялась в картине «007: Не время умирать» вместе с Дэниелом Крэйгом.

Как сообщает издание Radar Online, 45-летний Брэдли и 31-летняя Ана вовсю флиртовали на вечеринке в лос-анджелесском отеле Four Seasons, организованной Американским институтом киноискусства и состоявшейся накануне церемонии вручения премий «Золотой глобус». Фотографии пары попали в сеть. Сообщается, что Купер постарался полностью завладеть вниманием де Армас. Они долго болтали вдвоем — и Ана громко смеялась над каждой шуткой собеседника. И, по свидетельству очевидцев, было заметно, что оба в восторге друг от друга и не замечают ничего вокруг. Позже они вместе выскользнули из здания через запасной выход. При этом Брэдли обнял актрису.

Купер и де Армас знакомы уже несколько лет. Они вместе снимались в фильме 2016-го года «Парни со стволами». Ана, известная также по фильмам «Кто там», «Бегущий по лезвию 2049», была замужем за испанским актером Марком Клотетом с 2011 по 2013 год.

Купер был ранее женат на актрисе Дженнифер Эспозито, брак с которой продлился менее полугода. Затем Брэдли встречался с актрисами Рене Зеллвегер, Зои Салданой, моделью Сьюки Уотерхаус. Отношения актера с Ириной Шейк начались в 2015 году. У них есть двухлетняя дочь Лея де Сьен, опеку над которой они делят поровну. Поговаривали, что причиной разрыва стали слишком близкие отношения Купера с его партнершей по фильму «Звезда родилась» — певицей Леди Гагой. Оба, правда, опровергали эти слухи.

Брэдли и Ирина

Между тем, как писали «ФАКТЫ», певица Леди Гага засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом.

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