Украина закрывает границы из-за коронавируса: какие пункты пропуска могут прекратить работу

Украина

На совещании Министерства здравоохранения и Государственной пограничной службы решили закрыть пункты пропуска на границах Украины со странами Европы. Это будет сделано в связи с введением карантина.

Как сообщает Zaxid.net, источники в правительстве подтвердили, что будут закрыты автомобильные и пешеходные переходы, железнодорожные контрольные пункты во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Решение принято в рамках карантинных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса Covid-2019 в Украине.

Закрытие пунктов пропуска должно начаться в четверг, 12 марта, в 22:00.

Во Львовской области первыми закроют «Шегини», «Рава-Русскую» и «Хиров». В Волынской — железнодорожные пункты пропуска с Польшей «Изов» и «Лудин».

На Закарпатье на границе со Словакией закроют автомобильный и пешеходный переход «Малый Березный», а также железнодорожный пункт пропуска «Ужгород». На границе с Венгрией закроют три автомобильные пункты пропуска «Звинкове», «Вилок» и «Косино», а на границе с Румынией — железнодорожные пункты пропуска «Тересва» и «Деловое».

В Черновицкой области не будут работать автомобильные и железнодорожные пункты контроля на границе с Молдовой: «Мамалыга», «Подворьевка», «Ларга», «Зеленая», «Кельменцы», «Сокиряны», «Вашковцы».

В Винницкой области на границе с Молдовой закроют пункты «Броница» и «Ямполь». В Одессе предстоит закрытие грузовых и пассажирских пунктов пропуска «Измаил» и «Орловка».

Предварительный срок закрытия — до 3 апреля.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что официально о закрытии пунктов сообщат в случае принятия такого решения правительством Украины.

Все события первого дня карантина «ФАКТЫ» освещают онлайн.

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