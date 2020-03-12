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Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
С 12 марта в Украине объявили карантин, несмотря на то, что в стране пока подтвержден всего один случай заражения коронавирусом. «ФАКТЫ» освещают развитие ситуации в различных городах страны.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что облгосадминистрацией разработан план действий на время карантина. При этом в Харькове не закрыли школы и детские сады.
«Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН!» — написал Алексей Кучер в Facebook, настаивая на введении карантина в школах и детсадах.
«Думская» сообщает, что в Одесской области постановление правительства трактовали по-своему. Так, детские сады будут работать, при этом сформируют дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить.
Также будут работать театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры. Порты и аэропорты действуют в штатном режиме с введенными противоэпидемическими мерами. Рынкам направляются рекомендации по допустимому количеству людей в одном месте.
По данным «Информатора», в Днепре усилен санитарный и клининговый сервис в ТРЦ, но эти заведения продолжают работать и во время карантина.
Во Львовской области, кроме мер, которые указаны в постановлении правительства, также запретили групповые поездки молодежи и детей за границу, — об этом информирует «Zaxid.net».
Telegram-канал PavlovskyNEWS сообщает, что что многие частные сады продолжают работать, а на карантин в основном только государственные учреждения.
«На наш вопрос, почему они продолжают работать нам ответили, что частных садов это не касается», — пишут журналисты.
Многие украинцы по всей стране спешат на время карантина пополнить запасы продуктов. Но такая ситуация наблюдается не везде. В магазинах под Киевом полки в магазинах полны продуктов.
Ранее стало известно, какие наказания в Украине предусмотрены нарушителям карантина.
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