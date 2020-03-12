Украина

Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны

С 12 марта в Украине объявили карантин, несмотря на то, что в стране пока подтвержден всего один случай заражения коронавирусом. «ФАКТЫ» освещают развитие ситуации в различных городах страны.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что облгосадминистрацией разработан план действий на время карантина. При этом в Харькове не закрыли школы и детские сады.

«Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН!» — написал Алексей Кучер в Facebook, настаивая на введении карантина в школах и детсадах.

«Думская» сообщает, что в Одесской области постановление правительства трактовали по-своему. Так, детские сады будут работать, при этом сформируют дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить.

Также будут работать театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры. Порты и аэропорты действуют в штатном режиме с введенными противоэпидемическими мерами. Рынкам направляются рекомендации по допустимому количеству людей в одном месте.

По данным «Информатора», в Днепре усилен санитарный и клининговый сервис в ТРЦ, но эти заведения продолжают работать и во время карантина.

Во Львовской области, кроме мер, которые указаны в постановлении правительства, также запретили групповые поездки молодежи и детей за границу, — об этом информирует «Zaxid.net».

Telegram-канал PavlovskyNEWS сообщает, что что многие частные сады продолжают работать, а на карантин в основном только государственные учреждения.

«На наш вопрос, почему они продолжают работать нам ответили, что частных садов это не касается», — пишут журналисты.

Многие украинцы по всей стране спешат на время карантина пополнить запасы продуктов. Но такая ситуация наблюдается не везде. В магазинах под Киевом полки в магазинах полны продуктов.

Ранее стало известно, какие наказания в Украине предусмотрены нарушителям карантина.

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