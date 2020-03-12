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Песков рассказал, планирует ли Путин идти на новые президентские выборы

13:54 12 марта 2020 230
Песков рассказал, планирует ли Путин идти на новые президентские выборы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент России Владимир Путин не принял окончательного решения об участии в выборах президента России 2024 года. Такое неожиданное заявление сделал пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

В то же время он напомнил об опыте «некоторых стран», которые в «нелегкие годы» принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути".

Примечательно, что теперь к общемировым вызовам, которым должна эффективно противостоять Россия, в Кремле отнесли и коронавирус, который «имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики».

«Конкретно имеется в виду совокупность всего того, что вы перечислили: коронавирус, который имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики», — сказал он.

Напомним, в России с начала вспышки коронавируса насчитали 15 заболевших, из них 4 последних случая — люди, вернувшиеся из Италии. Трое пациентов считаются вылечившимися.

Напомним, 10 марта депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Была сформирована окончательная редакция основного закона, которая вступит в силу после подписания президентом Владимиром Путиным. Среди новаций — обнуление всех предыдущих президентских сроков для действующего главы государства.

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