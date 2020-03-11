Общество и люди

Закроют кинотеатры и, частично, ТРЦ: как изменится жизнь в Киеве из-за карантина

Несмотря на то что в Украине пока подтвержден единственный случай заражения коронавирусом COVID-19, в стране все же объявили карантин. Ограничительные меры коснутся также жителей Киева. «ФАКТЫ» разбирались, как столица переживет карантин и на какие сферы повлияет ужесточение правил безопасности.

Как рассказали «ФАКТАМ» в горадминистрации, владельцы и руководители торговых сетей и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) должны подключиться к выполнению распоряжений местной власти. В частности, в ТЦ и ТРЦ требуют обеспечить следующие меры:

не допускать к работе людей с признаками инфекционных заболеваний;

при обнаружении у сотрудника симптомов респираторных заболеваний принять меры по изоляции больного и сообщить об этом случае в медучреждение;

проводить дезинфекцию в помещениях, торговых точках, заведениях общепита (обработка антисептическими средствами);

установить входной санитарный контроль;

проводить разъяснительную работу среди работников по предупреждению респираторных заболеваний, спровоцированных коронавирусом (COVID-19);

часто проводить влажную уборку (с применением дезинфекторов) в торговых залах и на предприятиях питания.

Эти меры должны помочь предотвратить распространение новой инфекции (COVID-19) на территории Киева с учетом вероятного развития осложненной эпидситуации.

Кроме того, с 00:00 12 марта до 31 марта принято решение приостановить занятия в школах (11 марта не учились дети в 17 школах), детсадах, учреждениях внешкольного, а также профтехобразования всех типов и форм собственности; вузах.

Также вводятся ограничения на проведение спортивных мероприятий, приостанавливается работа театров, кинотеатров, музеев, а также проведение культурно-массовых мероприятий. Согласно решению властей, приостанавливается работа развлекательных центров, развлекательных зон в шопинг-молах. Ограничивается проведение массовых (более 60 человек) мероприятий. Если допускать к ним людей, то лишь прошедших термометрию.

Можно предположить, что вся масса школьников, студентов, работников разных предприятий и заведений, которые должны из-за всеобщего карантина чем-то заполнять свободное время, будет искать развлечений. Со стороны ТЦ и ТРЦ было бы ответственно подчиниться карантинным правилам, однако пока не известно, как сработает механизм ограничений в реальных условиях.



К примеру, на сайте одного из крупнейших столичных ТРЦ с широким простором для шопинга, массой магазинов, кафе, ресторанов, кинотеатром и зонами отдыха указано: намеченную на четверг, 12 марта, акцию спортивного содержания не отменили. Как уточнили «ФАКТАМ» в ТРЦ, это мероприятие пройдет в открытом пространстве и на нем будет рекомендованное количество присутствующих — до 60 (как и предписывается карантинными правилами). Сам центр не закрывается, но не будут активными некоторые развлекательные зоны на его территории: например, кинотеатры и детские площадки.

В другом торгово-развлекательном центре с огромной торговой галереей, гипермаркетом, кинотеатром и обширным пространством для развлечений, забав, фудкортов «ФАКТАМ» намекнули, что не планируют пока сворачивать свою деятельность. Там все остается, как есть.

Тем не менее в условиях распространения коронавируса в мире и объявленной ВОЗ пандемии жителей всей Украины и, в частности, столицы призывают не поддаваться панике, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила гигиены. При малейших симптомах обращаться к врачу.

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