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«Они хотят войны»: Сивохо взорвал сеть заявлением о противниках его платформы примирения с Донбассом
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал скандал, произошедший в четверг, 12 марта, во время презентации платформы примирения с ОРДЛО и Крымом.
«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — написал Сивохо в своем Facebook.
Такие слова вызвали бурное обсуждение в сети.
Некоторые в комментариях поддерживают Сергея Сивохо:
Но большинство пользователей считает, что Сергей Сивохо предает Украину и память тех, кто отдал за нее жизнь.
Ранее сообщалось, что Сивохо повторил тезис пропаганды Кремля, назвав войну на Донбассе «внутренним конфликтом».
Фото: скриншот in time
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