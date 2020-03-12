Украина

«Они хотят войны»: Сивохо взорвал сеть заявлением о противниках его платформы примирения с Донбассом

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал скандал, произошедший в четверг, 12 марта, во время презентации платформы примирения с ОРДЛО и Крымом.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — написал Сивохо в своем Facebook.

Такие слова вызвали бурное обсуждение в сети.

Некоторые в комментариях поддерживают Сергея Сивохо:

Но большинство пользователей считает, что Сергей Сивохо предает Украину и память тех, кто отдал за нее жизнь.

Ранее сообщалось, что Сивохо повторил тезис пропаганды Кремля, назвав войну на Донбассе «внутренним конфликтом».

Фото: скриншот in time

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