Украина

С 12 марта в Украине начал действовать карантин, введенный из-за стремительного распространения коронавируса в мире. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний, отмену авиарейсов в некоторые страны — например, с Италию, где за последние сутки от коронавируса умерли 196 человек (а общее количество умерших составляет уже 827 человек). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о «фактическом прекращении авиасообщения с Италией». Также премьер заявил о закрытии 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины. «ФАКТЫ» узнавали, о закрытии каких именно пунктов идет речь и действительно ли с введением карантина авиасообщение с Италией прекращено. Оказалось, заявления о столь таких радикальных мерах сильно преувеличены. Во всяком случае пока, по состоянию на 12 марта, ни один из пунктов пропуска на границе так и не закрыли. А улететь из Киева в Италию и обратно можно хоть завтра — предложений от авиакомпаний более чем достаточно.

Отмена авиарейсов в Италию и другие европейские страны

Еще до введения карантина несколько авиакомпаний заявили о сокращении количества рейсов в европейские страны. В частности, в украинской авиакомпании МАУ сообщили, что частично отменяют полеты в Италию, Швейцарию, Германию, Грецию, Испанию, Израиль, Великобританию, Литву, Польшу, Азербайджан, Турцию, Венгрию, Австрию, Чехию, Данию и Финляндию.

О сокращении полетной программы в Италию и Израиль заявили также в украинской авиакомпании Sky Up. Там временно отменили рейсы в Рим, Бергамо, Болонью, Пизу и многие другие итальянские города, оставив в силе только полеты в Неаполь.

Это было еще до брифинга Кабмина, на котором объявили о карантине и «фактическом прекращении авиасообщения с Италией». Но на деле никакого «фактического прекращения» не случилось. В четверг, 12 марта, улететь из Киева в Рим не составляло большого труда. Ежедневно есть рейс МАУ, также из Киева в Рим летают Alitalia и Belavia. Можно купить билет как на завтра, так и на следующую неделю. Авиалиниями Sky Up по-прежнему можно улететь в Неаполь и обратно.

Почему авиасообщение со страной, которая в Европе сейчас является эпицентром коронавируса, не прекращено? В то время как такие известные лоукостеры как Wizzair и Ryanair до апреля отменили абсолютно все рейсы в Италию (правда, Украины это решение не касается, поскольку оба лоукостера и раньше не летали из нашей страны в Италию). В украинских авиакомпаниях «ФАКТАМ» объяснили: никакого решения Кабмина о прекращении авиасообщения с итальянскими городами пока не было. Соответствующих директив и распоряжений от украинских властей они еще не получили.

— Мы анонсировали изменения в полетной программе еще до брифинга Кабинета министров, — сообщила «ФАКТАМ» PR-менеджер авиакомпании Sky Up Наталия Калиниченко. — Каких-либо официальных документов о прекращении авиасообщения с Италией мы пока не получали. А в документе, который сейчас размещен на сайте Кабмина, речь идет о «возможных ограничениях», там весьма обтекаемые формулировки. Нашим регулятором являются Госавиаслужба Украины и Мининфраструктуры Украины. Разумеется, если мы получим документ о прекращении авиасообщения с Италией или какими-либо другими странами, мы сразу же исполним распоряжение и отменим рейсы. Но пока ничего подобного мы не получали. И что касается наших рейсов в Неаполь и из него, то не стоит забывать, что там есть украинцы, которые хотят вернуться домой. Поэтому пока что все остается так, как есть. Если будут какие-либо изменения, мы обязательно сообщим о них на нашем сайте и в соцсетях.

В МАУ тоже говорят, что пока никаких директив от властей по поводу отмены всех рейсов в Италию и из нее не получали. То есть пока это не более чем громкое заявление премьера. И, похоже, не подкрепленное никакими документами.

На сайте Министерства инфраструктуры появилось сообщение о том, что ведомство просит Госавиаслужбу «порекомендовать украинским авиакомпаниям рассмотреть возможность временного прекращения рейсов в Италию и из нее». А в Госавиаслужбе «ФАКТАМ» сказали, что повлиять на этот вопрос не могут — опять-таки потому, что еще нет решения Кабмина.

— Решение о прекращении авиасообщения с той или иной страной принимают Кабмин совместно с Госпогранслужбой, — объяснила «ФАКТАМ» представитель Госавиаслужбы Оксана Вдовина. — А Госавиаслужба отвечает только за безопасность полетов, мы не можем запретить рейсы в ту или иную страну. Некоторые авиакомпании сами решают ограничить полеты в Италию. Но это исключительно их инициатива. Запретить летать в ту или иную страну может Кабмин, но я такого решения пока не видела.

Закрытие пунктов пропуска на границе

С закрытием пунктов пропуска тоже все оказалось не так просто. Не закрыт ни один. Оказалось, что и Госпогранслужба пока тоже не получила от властей никаких конкретных распоряжений. И еще даже неизвестно, какие именно пункты закроют и когда.

— Какие именно пункты пропуска будут закрыты, станет известно из соответствующего решения правительства, — сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. — Как только мы получим перечень пунктов, которые нужно закрыть, Госпогранслужба тут же это решение исполнит. Пока что точной информации по этому поводу нет, мы ждем соответствующих документов.

Андрей Демченко сообщил, что сотрудники Госпогранслужбы проводят температурный скрининг каждому, кто пересекает границу. Данные о том, сколько человек пропустили, а скольких отправили на медобследование, ежедневно появляются на сайте Госпогранслужбы. Например, за минувшие сутки повышенную температуру и симптомы ОРВИ обнаружили у пяти человек (трех украинцев и двух иностранцев), которых передали врачам. Также Андрей Демченко опроверг слухи в прессе о том, что пограничников якобы не хватает средств индивидуальной защиты и они вынуждены покупать их за свои деньги.

— Ведомство обеспечено необходимым количеством медицинских масок и одноразовых перчаток ориентировочно на семь суток. И эти запасы регулярно пополняются, — сообщил Андрей Демченко.

Из всего этого следует, что глобально пока ничего не изменилось. Пункты пропуска на границе не закрыли, а самолеты в Италию продолжают летать.

Тем временем стало известно, что Трамп из-за коронавируса приостанавливает все рейсы из Европы в США. Ограничения не коснутся только Великобритании.

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