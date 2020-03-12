Шоу-бизнес

«Боль живет во мне каждую секунду»: дочь Заворотнюк рассказала о сокровенном

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая активно общается с поклонниками матери в соцсетях, призвала не судить ее.

«Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые, не приведи Господь, когда-нибудь столкнутся с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить», — написала она.

Девушка также заявила, что хочет делиться своими переживаниями. «Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, тёплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму», — подчеркнула она.

Ранее Анна заявила, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку.

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