Деньги

НБУ снизил учетную ставку до 10%: что это значит

Правление Национального банка Украины с 13 марта 2020 года снижает учетную ставку до 10% годовых. Перед этим НБУ резко «уронил» гривню. «Экономическая правда» сообщает, что о снижении учетной ставки заявил глава НБУ Яков Смолий.

«В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Также в двух месяцах несколько ниже прогноза была базовая инфляция», — информируют в НБУ.

Нацбанк ожидает, что учетная ставка к концу 2020 года снизится до 7%.

Изменение учетной ставки — важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Размер учетной ставки влияет на стоимость кредитов, которые предоставляются Нацбанком коммерческим банкам. Высокая ставка приводит к подорожанию кредитов для заемщиков.

Повышение учетной ставки и жесткая монетарная политика проводятся при нестабильной ситуации в стране. При уменьшении инфляции ставка снижается и приводит к удешевление депозитов и кредитов.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку.

Ранее «ФАКТЫ» осветили, что ждет Украину во время мирового финансового кризиса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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