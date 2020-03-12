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Дочь Миллы Йовович сыграет Черную Вдову и главную роль в экранизации диснеевского мультфильма

16:53 12 марта 2020 136
Милла Йовович с дочкой Эвер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Старшая дочь голливудской актрисы и уроженки Киева Миллы Йолвович сыграет главную роль в фильме-римейке знаменитой диснеевской анимационной ленты 1953-го года «Питер Пэн». 12-летняя Эвер Андерсон исполнит роль главной героини — Венди. Об этом сообщила Йовович у себя в Instagram. «Мы так гордимся нашей малышкой! Эвер хотела стать актрисой с пяти лет. И она вложила время, целеустремленность и энергию, чтобы превратить мечту в реальность. Поздравляем, Эвер!», — написала счастливая мама.

Everyone, get ready to meet young Black Widow. So We can finally talk about @evergaboandersons secret projects It was just announced in @variety that Ever plays the young Natasha Romanoff in Marvels @black.widow movie in theaters this May 1st and also, after a worldwide search, shes been cast as Wendy in @disneys new live action Peter and Wendy movie! Were so proud of our baby! Ever has been wanting to act since she was 5 and shes put the time, focus and energy into making her dream come true! Congratulations Ever!! read the full article in my stories! Photo: @chrissbrenner #evergaboanderson #blackwidow #natasharomanoff #peterpan #peterandwendy #wendy #marvel #disney

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Как сообщает издание Entertainment Weekly роль Питера в новой картине Disney по предварительным данным получил 12-летний британец Александр Молони. Съемки начнутся в апреле в Канаде.

Милла также рассекретила, что у Эвер уже есть опыт работы в кино. Девочка появится в новом фильме киновселенной Marvel «Черная вдова», который выйдет в прокат в мае 2020 года. Там она предстанет в роли главной героини в детстве. Взрослую Наташу Романофф играет, как известно. Скарлетт Йоханссон.

У Миллы Йовович, которая ранее была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном, имеет троих дочерей от третьего супруга — режиссера Пола Андерсона. Помимо Эвер, они воспитывают также Дэшилл, которой 1 апреля исполняется пять лет. А 2 февраля этого года Милла родила девочку, которую назвали Ошин Ларк Эллиот.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

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