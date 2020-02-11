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Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела (фото)

10:23 11 февраля 2020 715
Милла Йовович с мужем и тремя дочками
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудская актриса Милла Йовович, которая 2 февраля родила третью дочку, получившую имя Ошин Ларк Эллиот, сообщила, что у новорожденной началась желтуха. Обычно физиологическая желтуха — не опасное для здоровья малыша состояние, которое возникает примерно у 60% новорожденных. Однако, по словам 44-летней уроженки Киева, у Ошин — тяжелый случай. Маме с дочкой пришлось неделю, с перерывами, провести в больнице.

Милла рассказала в соцсетях, что врачи рекомендовали усиленное питание. «Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки. У бедняжки так много маленьких царапин на пятках: врачи берут у нее кровь, чтобы проверить на антитела. Когда я думаю об этом, у меня сердце болит. Но надеюсь, что анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше», — написала звезда фильмов «Обитель зла».

Ранее детский хирург Ольга Горбатюк рассказывала читателям «ФАКТОВ», что, если спустя месяц у новорожденного не исчезла желтуха, можно заподозрить, что желчные ходы закрыты.

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