Жара невыносимая: почему пока не отключают батареи в квартирах киевлян

Клуб потребителей

Когда в воздухе запахло весной и на улице потеплело, многие столичные жители недоумевали: «Почему не отключают батареи?» и «Почему мы должны открывать форточки?», «Неужели нельзя уже закончить отопительный сезон?» Действительно, дневная плюсовая температура за окном и горячие радиаторы в квартирах заставляют удивляться.

А что же тепловики? В структурном подразделении «Киевских тепловых сетей» отреагировали на замечания киевлян, разместив на странице в Facebook пост. Специалисты объяснили, что столичные сети — комплекс теплооборудования со сложной и разветвленной системой трубопроводов — требуют постоянного гидравлического режима. Поэтому подключение и отключение систем отопления проводится поступательно (и занимает несколько дней). Мартовская погода очень изменчива и нестабильна. По прогнозам Гидрометцентра, возможно резкое похолодание (после временного потепления наступят ночные заморозки), и если отключать отопление, то можно не успеть обеспечить комфортный тепловой режим в жилищах киевлян. Именно сворачивание системы теплоснабжения всего мегаполиса является преждевременным и рискованным. И чтобы остановить и снова запустить отопление для такого города, как Киев, понадобится более двух недель.

В то же время, в соответствии с утвержденным горгосадминистрацией графиком, регулируется температура теплоносителя, которая должна отвечать среднесуточному показателю воздуха +8°С. При нынешней температуре воздуха устанавливается минимальная температура теплоносителя и ниже не опускается. Тепло подается в теплосети с минимально возможной температурой, поскольку теплоноситель используется не только для обогрева помещений, но и для приготовления горячей воды. И такого температурного режима достаточно, чтобы в соответствии с санитарными нормами в квартирах потребителей поддерживать нормативные +18°С и подавать горячую воду нужного качества.

Пока погода не установилась, и есть прогноз о понижении температуры на ближайшее время. Отопительный сезон завершится, когда погода стабилизируется, и в течение трех дней подряд средняя температура воздуха будет сохраняться на уровне +8°С. В последние годы это обычно бывало в первой половине апреля.

В то же время киевляне, проживающие в домах, не оснащенных системами погодного регулирования, могут организоваться и оформить коллективную заявку (путем опроса или анкетирования) на отключение отопления в их доме. Подавать коллективные заявки об отключении от теплоцентрали можно на электронную почту: [email protected]

Кроме того, также отмечается, что можно, заранее договорившись с соседями, принять участие в программе энергоэффективности дома (используя пропорцию 70/30, где большую часть средств финансирует муниципалитет) и самостоятельно определиться с потребностями здания в его теплообеспечении.

Фото АTR

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