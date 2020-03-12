Украина

В Радомышле под Житомиром объявят чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

В городе Радомышль Житомирской, где у 70-летней женщины обнаружили первый в области случай заболевания коронавирусом, объявят чрезвычайную ситуацию.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ.

«С завтрашнего дня будет объявлено чрезвычайное положение природного характера объектового уровня, при котором будет рекомендовано закрыть все развлекательные заведения в городе Радомышль», — подчеркнул Бунечко.

По его словам, такая ситуация вводится только в Радомышле для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, в Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания на COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины, которая, по предварительной информации, недавно вернулась из Польши.

Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована. Женщина находится на лечении, состояние средней тяжести. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения — воспаление легких. Проводится необходимое симптоматичное лечение.

При этом пока что не планируется введение чрезвычайного положения в области или во всем районе.

Как сообщил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, заболевшая женщина 8 марта ходила в церковь, тогда как симптомы болезни у нее начали проявляться еще 3 марта.

В связи с этим идет работа со священниками по выявлению людей, которые в тот день посещали храм.

У близких пенсионерки коронавируса пока не обнаружили, однако на обсервацию отправили шестерых ее родственников, четырех гостей из Радомышля и двух из Киева.

Напомним, что по состоянию на 12 марта в Украине всего трое человек с коронавирусом.

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