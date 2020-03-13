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«Тает на глазах»: стало известно, как Шаляпин похудел на 10 кг, расставшись с миллионершей из Канады

4:23 13 марта 2020 157
Шапяпин и Татьяна
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Выпускник российской «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин, который на радость одной из бывших жен «завязал с бабушками», столкнулся с проблемой лишнего веса после расставания с 40-летней миллионершей Татьяной из Канады.

Как оказалось, на дорогих винах, деликатесах и сладостях Прохор потяжелел не несколько кило, пишет КП.

И «юноше» даже пришлось обратиться к врачу-диетологу.

О том, как Прохор работал с лишним весом, изданию рассказала его диетолог Надя Шарк.

«Меня встретил внешне очень привлекательный парень, высокий и с голливудской улыбкой. И первый мой вопрос был: а что нужно убирать?! Зачем тебе диетолог?!»— рассказала она.

Тем не менее, Прохор показал на живот, который был спрятан под кофтой.

Прохор Шаляпин и диетолог Надя Шарк

По словам диетолога, за две недели под ее присмотром певец растаял на 10 кило.

«Действительно у него произошло очень стремительное снижение веса (около 10 кг менее чем за 2 недели)», — рассказала Шарк.

По ее словам, она подобрала режим питания и ограничила время употребления еды до 20.00;

  • снизила промышленное сладкое и добавили более полезное;
  • увеличила белок в рационе и клетчатку;
  • наладила регулярное употребление витаминов (ранее было хаотичное).

«Самое главное — изменить привычки питания. Тогда не будет набора жировой массы, если человек будет следовать здоровому режиму питания. И ещё очень важно закрепить новые привычки. Как правило на это уходит 3 месяца, когда организм адаптируется, меняются вкусовые рецепторы», — рекомендует диетолог.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена комика Евгения Петросяна Елена Степаненко раньше весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров, теперь же ее вес составляет 68 килограммов, и таких результатов ей удалось добиться за год.

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