- 05:21 Коронавирус наступает: число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 5 тысячам
- 04:50 Минздрав призывает Разумкова собрать нардепов на внеочередное заседание: названа тревожная причина
- 04:23 «Тает на глазах»: стало известно, как Шаляпин похудел на 10 кг, расставшись с миллионершей из Канады
- 03:45 Коронавирус убивает: пара прожила вместе 60 лет и скончалась от опасного заболевания в один день
- 02:56 Назван срок окончания пандемии COVID-19
- 02:41 Коронавирус помешал: миссию на Марс отложили на 2 года
- 01:56 Зеленский допустил в Украину подразделения войск других государств: кто будет за них платить
- 01:13 Коронавирус не обнаружен: в Минздраве прокомментировали ситуацию с "самолетом больных из Италии"
- 00:28 Группа Little Big с опозданием представила песню для «Евровидения»
- 12.03 23:58 «Шахтер» в матче с двумя незабитыми пенальти одержал победу в Германии (видеообзор)
- 12.03 23:56 Зеленский включил Шмыгаля и Арахамию в состав Нацсовета по инвестициям: зачем это нужно
- 12.03 23:53 «МЮ» в первой за 142 года игре без зрителей разгромил ЛАСК: видеообзоры матчей Лиги Европы
«Тает на глазах»: стало известно, как Шаляпин похудел на 10 кг, расставшись с миллионершей из Канады
Выпускник российской «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин, который на радость одной из бывших жен «завязал с бабушками», столкнулся с проблемой лишнего веса после расставания с 40-летней миллионершей Татьяной из Канады.
Как оказалось, на дорогих винах, деликатесах и сладостях Прохор потяжелел не несколько кило, пишет КП.
И «юноше» даже пришлось обратиться к врачу-диетологу.
О том, как Прохор работал с лишним весом, изданию рассказала его диетолог Надя Шарк.
«Меня встретил внешне очень привлекательный парень, высокий и с голливудской улыбкой. И первый мой вопрос был: а что нужно убирать?! Зачем тебе диетолог?!»— рассказала она.
Тем не менее, Прохор показал на живот, который был спрятан под кофтой.
Прохор Шаляпин и диетолог Надя Шарк
По словам диетолога, за две недели под ее присмотром певец растаял на 10 кило.
«Действительно у него произошло очень стремительное снижение веса (около 10 кг менее чем за 2 недели)», — рассказала Шарк.
По ее словам, она подобрала режим питания и ограничила время употребления еды до 20.00;
- снизила промышленное сладкое и добавили более полезное;
- увеличила белок в рационе и клетчатку;
- наладила регулярное употребление витаминов (ранее было хаотичное).
«Самое главное — изменить привычки питания. Тогда не будет набора жировой массы, если человек будет следовать здоровому режиму питания. И ещё очень важно закрепить новые привычки. Как правило на это уходит 3 месяца, когда организм адаптируется, меняются вкусовые рецепторы», — рекомендует диетолог.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена комика Евгения Петросяна Елена Степаненко раньше весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров, теперь же ее вес составляет 68 килограммов, и таких результатов ей удалось добиться за год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Тает на глазах»: стало известно, как Шаляпин похудел на 10 кг, расставшись с миллионершей из Канады
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!